В Минске – массовые задержания гражданских активистов

В центре Минска сотрудники милиции не дают представителям оппозиции провести шествие в День воли – 99-ю годовщину создания Белорусской Народной Республики.

Как сообщает независимое издание БелаПАН, с утра сотрудники милиции с помощью спецтехники блокировали место сбора активистов – площадку возле Академии наук Белоруссии. Перекрыто движение наземного транспорта, закрыты для входа три станции метро.

По сообщениям СМИ, в субботу же в Минске проходят массовые задержания тех, кто пытается провести традиционное шествие, среди них: сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Денис Садовский, активист движения "За Свободу" Юрий Мелешкевич, журналистка Ольга Быковская и правозащитница Ольга Николайчик. Корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Тимур Олевский сообщает о задержании еще трех журналистов.

Сообщается также о милицейском рейде в офисе правозащитной группы "Вясна". Задержаны около 60 человек, в том числе глава организации Алесь Беляцкий, активистка Анастасия Лойко, председатель "Белорусского Хельсинкского комитета" Олег Гулак, а также несколько журналистов и простых посетителей.

В этом году в День воли, который власти Белоруссии не считают праздником, не было разрешено ни одной акции. Во многих городах активисты просто собиралась вместе – на "прогулки".

Ранее сегодня стало известно о задержании в ночь на 25 марта одного из лидеров оппозиции, экс-кандидата в президенты Владимира Некляева, которого обвиняют в участии в несанкционированном "Марше тунеядцев" в Минске 17 февраля. По данным правозащитников из "Вясны", ранее были арестованы еще 130 участников подобных акций протеста против планов правительства обложить налогом неработающих граждан, объявив их "социальными паразитами". Все задержанные планировали принять участие в шествии в Минске 25 марта.

