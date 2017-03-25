ЕС отмечает 60 лет со дня создания Европейского экономического сообщества

Лидеры 27 стран Евросоюза подписали Римскую декларацию о будущем ЕС без Великобритании.
Церемония приурочена к 60-й годовщине Римской декларации о создании Европейского экономического сообщества. Лидеры ЕС собрались в Капитолийском дворце – там же, где в 1957 году ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург подписали документ, положивший начало европейской интеграции.
Тогда Великобритания проигнорировала возникший экономический блок, но в 1973 году присоединилась к нему, а теперь же покидает Евросоюз – после того как на референдуме в июне 2016 года британские избиратели высказались против него. Ожидается, что заявление о выходе из ЕС британский премьер-министр Тереза Мэй подаст 29 марта. После этого начнутся официальные двухлетние переговоры о конкретных условиях процедуры.
В Риме проходят массовые акции протеста противников ЕС.
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