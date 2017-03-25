В Польше прошли демонстрации в поддержку Евросоюза

В Варшаве прошла многотысячная демонстрация под лозунгом "Я люблю тебя, Европа", участники которой высказались в поддержку проевропейскому курсу Польши. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Алексей Дзикавицкий.

"Мы — поляки и европейцы. Польша должна быть одной из стран–фундаментов ЕС. Правительство уничтожает нашу мечту, уничтожает европейское будущее Польши, мы не можем до этого доустить ", — с таким призывом к полякам обратильсь Агнешка Холланд, Крыстына Янда, Владыслав Фрасынюк и другие известные актеры, режиссеры и политики.

По словам лидера оппозиционной партии "Новочэсна" Рышарда Пэтру, в настоящее время Польша находится на рапутье в ЕС. У поляков есть выбор: быть в центре Европы и строить её с другими странами или "вылететь" из Европы. По мнению протестовавших, нынешние польские власти пытаются ослабить Польшу в Европейсоком союзе, что значительно ухудшит позицию страны на международной арене.

Акции в поддержку проевропейской плитики прошли также в Люблине, Катовицах и Кракове.