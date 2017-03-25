В Киеве похоронили экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова

В Киеве похоронили бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, который был убит 23 марта в центре украинской столицы.

Отпевание прошло во Владимирском соборе. Присутствовали вдова убитого, оперная певица Мария Максакова, депутат Верховной Рады, советник главы МВД Антон Геращенко, экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев, а также еще несколько оппозиционеров, покинувших ранее Россию.

Установлено, что Вороненкова застрелил Павел Паршов, гражданин Украины, служивший в Нацгвардии, но при этом - как утверждают украинские следственные органы - выполнявший задания российских спецслужб. Во время нападения Паршова смертельно ранил охранник Вороненкова.

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство "актом государственного терроризма со стороны России".

Москва называет убийство экс-депутата провокацией украинских спецслужб.

Денис Вороненков в конце прошлого года переехал из Москвы в Киев вместе с женой, получив украинское гражданство, и дал показания по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.