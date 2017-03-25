На акции оппозиции в Минске задержаны сотни человек

На оппозиционной акции протеста в Минске в субботу полиция задержала сотни человек, сообщает белорусская редакция Радио Свобода. Демонстрация не была согласована с властями.

Акция была приурочена ко "Дню воли" — годовщине создания Белорусской Народной Республики в 1918 году. "День Воли" отмечают ежегодно, но в этом году акции по всей стране сделали акцент на требовании отменить так называемый "налог на тунеядство" для неработающих граждан.

Точных данных о количестве задержанных нет, власти не сообщают о количестве задержанных. Известно, что милиция задержалаболее двадцати журналистов, в том числе из других стран. Прошёл обыск в офисе правозащитного центра "Весна", там задержали 57 человек.

Массовые задержания проходили у Академии наук, где разместили первое кольцо оцепления и у памятника Калинина, где собрались те, кто не смог попасть в заблокированный центр. Активисты остаются в отделениях милиции, их могут обвинить в участии в несанкционированной акции и сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов

Из-за так называемого "налога на тунеядство" в Белоруссии с февраля проходят массовые акции протеста. За это время были арестованы более ста участников демонстраций. Согласно новому закону, каждый официально неработающий гражданин страны должен заплатить в казну около 200 евро в год. Протестующие намерены добиваться полной отмены сбора.