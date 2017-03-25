США расследуют авиаудар в Мосуле, при котором погибли до 200 человек

Армия Соединенных Штатов начала расследование авиаудара, предположительно нанесенного самолетами международной коалиции в иракском городе Мосуле 17 марта. По данным правозащитников, жертвами бомбардировки стали около 200 человек.

Американское командование подчеркнуло, что бомбардировка велась по просьбе иракских властей. В Министерстве обороны США не исключают, что удар мог быть нанесен коалицией, но также допускают теракт, совершенный запрещенной в России группировкой "Исламское государство". Информацию о гибели мирных жителей военные не подтвердили.

Авиаудар, нанесенный на прошлой неделе, разрушил три здания. По данным британской газеты The Guardian, только из-под завалов одного из них спасатели извлекли тела более 80 человек. Если информация о двухстах погибших подтвердится, это станет самой большой потерей среди мирных жителей за один инцидент с начала операции международной коалиции, пишет газета The Washington Post.