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Новости - спорт

Спортсмены на базе "Озеро Круглое" поражены вирусом

Coach of the gymnastics Russian Olympic team Valery Alfosov and team member Nikolai Kuksenkov

Coach of the gymnastics Russian Olympic team Valery Alfosov and team member Nikolai Kuksenkov

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Около 50 спортсменов, входящих в национальные сборные России по фехтованию, синхронному плаванию, спортивной гимнастике и спортивной борьбе, отравились во время тренировочного сбора на базе "Озеро Круглое" в Дмитровском районе Московской области. Об этом сообщило агентство ТАСС.

При этом главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что база закрыта на карантин из-за ротавирусной инфекции, а информация о массовом отравлении спортсменов не соответствует действительности.

На базу прибыли сотрудники Роспотребнадзора и Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА), которые взяли пробы для установления причин массового заболевания. Результаты исследования будут готовы во вторник, 28 марта.

"Озеро Круглое" – тренировочный центр, работающий с 1953 года. На базе проходят подготовку спортсмены из олимпийской и паралимпийской сборных России.

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