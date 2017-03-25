Спортсмены на базе "Озеро Круглое" поражены вирусом

Около 50 спортсменов, входящих в национальные сборные России по фехтованию, синхронному плаванию, спортивной гимнастике и спортивной борьбе, отравились во время тренировочного сбора на базе "Озеро Круглое" в Дмитровском районе Московской области. Об этом сообщило агентство ТАСС.

При этом главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что база закрыта на карантин из-за ротавирусной инфекции, а информация о массовом отравлении спортсменов не соответствует действительности.

На базу прибыли сотрудники Роспотребнадзора и Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА), которые взяли пробы для установления причин массового заболевания. Результаты исследования будут готовы во вторник, 28 марта.

"Озеро Круглое" – тренировочный центр, работающий с 1953 года. На базе проходят подготовку спортсмены из олимпийской и паралимпийской сборных России.