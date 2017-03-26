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Новости

На антикоррупционном митинге во Владивостоке задержали 40 человек

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Во Владивостоке полиция задержала более 40 участников антикоррупционного митинга, организованного сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Среди задержанных — несовершеннолетние.

По данным местных СМИ, на митинг пришли около тысячи человек. Акция не была согласована местными властями. После задержаний протестующие собрались у отделения полиции, требуя отпустить задержанных. СМИ также сообщают о задержаниях на митингах в Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске. Точное число задержанных уточняется.

Активисты в десятках российских городов объявили о планах провести 26 марта демонстрации против коррупции после фильма Фонда борьбы с коррупцией о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать. По оценкам Навального, митинги пройдут как минимум в 84 городах, в том числе и в центре Москвы.

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