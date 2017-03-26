США подтвердили смерть одного из лидеров "Аль-Каиды" в Пакистане

Соединенные Штаты подтвердили смерть одного из лидеров "Аль-Каиды" – экстремистской группировки, запрещенной в России. Об этом заявил министр обороны США Джим Мэттис. Исламист Кари Ясин был убит 19 марта в Афганистане во время налета беспилотника.

Ясин подозревается в причастности к ряду терактов в Пакистане. В частности, его считают ответственным за нападение на гостиницу в Исламабаде в 2008 году. Жертвами атаки стали десятки человек.

В феврале в Сирии при авиаударе погиб второй по важности человек в "Аль-Каиде" – Ахмед Хассан Абу аль-Хайр. Он был доверенным лицом прежнего лидера группировки Усамы бен Ладена и был женат на его дочери.