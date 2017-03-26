В Новосибирске на митинг против коррупции вышли около 3000 человек

Антикоррупционный митинг, организованный новосибирским избирательным штабом оппозиционера Алексея Навального, состоялся в местном гайд-парке при активной поддержке сторонников движения.

Акция прошла несмотря на первоначальный отказ властей в проведении мероприятия: мэрия Новосибирска накануне объявила о невозможности митинга в заявленном месте в связи с ремонтом плитки. Но в субботу Центральный районный суд города признал это решение незаконным и разрешил мероприятие. В итоге на митинг вышли около трех тысяч человек. В основном это были молодые люди, многие из которых принесли с собой резиновых уточек и старые кроссовки. Как говорили участники акции, они пришли для того, чтобы выразить протест против происходящего в стране:

– Мы здесь для того, чтобы открыто выразить свою позицию, – пояснил Антон, один из участников акции. – Мы не согласны с таким премьером. Это неправильно, когда есть доказанные факты коррупции, а государство все скрывает. Мы хотим, чтобы нам дали хоть какой-то ответ. И надеемся, что рано или поздно нас услышат.

Выступающие на митинге также говорили о том, что необходимо провести полноценное расследование коррупции среди высших должностных лиц. Участники акции активно присоединялись к звучащим лозунгам:

– Нам не нравится страна, которая управляется ворами с помощью воровских технологий. Мы хотим жить в свободной стране, в стране, где нет воров. Где нет явных или скрытых феодалов, которым несут подношения в виде дворцов и земли. А что останется нам? Мы хотим, чтобы эта страна принадлежала нам, – заявил глава регионального отделения Партии прогресса Андрей Гладченко.

Само мероприятие прошло спокойно, полиция не вмешивалась в происходящее. Даже сотрудников правоохранительных органов в гайд-парке возле театра "Глобус" было не так много. Через час участники митинга разошлись, договорившись о встрече на новых акциях протеста.