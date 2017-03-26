"Он нам не Димон" в Красноярске

Против коррупции выступили более тысячи жителей Красноярска, преимущественно молодежь, митинг был согласован властями. Выступающие со сцены требовали ясных публичных ответов относительно коррупции высших должностных лиц России, а также выступали за свое право собираться мирно на различные акции. Площадь пестрила флагами и плакатами различного содержания: "Сами вы держитесь", "Димон, откуда деньги на Тоскану?", "Не важно за какую ты партию, ты точно против воров", передает с места корреспондент Радио Свобода Татьяна Лапрад. Эту площадку организаторам пришлось буквально выбивать: первоначально митинг планировали провести в центре города возле здания правительства Красноярского края. Однако мэрия заявила, что тема митинга не конституционная. Организаторы подали в суд на представителей властей за отказ предоставить альтернативную площадку. Но суд встал на сторону администрации. А во всех скверах и на площадях города объявили срочную генеральную уборку на все выходные дни. Когда стало понятно, что люди все равно выйдут на центральную площадь, место все же было предоставлено в красноярском гайд-парке. В целом акция прошла мирно, провокаций и задержаний не было.