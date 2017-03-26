Алексея Навального задержали на Тверской, сообщает директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов.
Навальный уже идет по Тверской
В Москве на Пушкинской площади также был задержан пожилой человек
Еще о том, как проходили митинги в регионах. В Иркутске, например, жители города выступали с "табурета" и говорили о том, что недовольны нищетой среди большинства жителей России:
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