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Политика

liveПротив Димона и коррупции

Радио Свобода ведет онлайн-трансляцию с протестных акций в Москве и других городах России

Сотрудники полиции на Пушкинской площади в Москве

Сотрудники полиции на Пушкинской площади в Москве

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Резюме

В России проходят десятки акций против коррупции, в большинстве городов они запрещены властями. В Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке митинги уже прошли, в целом все было достаточно спокойно, хотя полиция задержала десятки активистов. В Москве акция тоже не согласована. За несколько часов до ее начала власти уже пригнали в центр города десятки автозаков, грузовиков Росгвардии и машин коммунальных служб. В вестибюлях станций метро "Белорусская", "Маяковская" и "Пушкинская", а также вдоль Тверской улицы, где запланировано проведение акции протеста, дежурят усиленные полицейские патрули.

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14:20

Алексея Навального задержали на Тверской, сообщает директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов.

14:20

Навальный уже идет по Тверской

14:19

В Москве на Пушкинской площади также был задержан пожилой человек

14:19

Еще о том, как проходили митинги в регионах. В Иркутске, например, жители города выступали с "табурета" и говорили о том, что недовольны нищетой среди большинства жителей России:

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