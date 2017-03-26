В России проходят десятки акций против коррупции, в большинстве городов они запрещены властями. В Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке митинги уже прошли, в целом все было достаточно спокойно, хотя полиция задержала десятки активистов. В Москве акция тоже не согласована. За несколько часов до ее начала власти уже пригнали в центр города десятки автозаков, грузовиков Росгвардии и машин коммунальных служб. В вестибюлях станций метро "Белорусская", "Маяковская" и "Пушкинская", а также вдоль Тверской улицы, где запланировано проведение акции протеста, дежурят усиленные полицейские патрули.