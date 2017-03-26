В Петербурге на акции против коррупции задержали двоих человек

В Санкт-Петербурге на организованном сторонниками Алексея Навального митинге против коррупции задержаны два человека за антиправительственные плакаты. Всего на акцию на Марсовом поле пришли более около 3 тысяч человек, сообщает издание "Бумага". По оценкам журналиста радиостанции "Эхо Москвы", численность митингующих — 10 тысяч человек.

Рядом с демонстрацией против коррупции несколько десятков активистов НОД митингуют "в поддержку традиционных ценностей". Из-за этой акции сторонникам Навального официально отказали в согласовании.

Антикоррупционные митинги проходят 26 марта по всей России. Протесты связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать. По оценкам Навального, митинги пройдут как минимум в 84 городах, в том числе и в центре Москвы.