В Москве полиция задержала более 130 участников митинга против коррупции

В Москве на Пушкинской площади полиция задержала более 130 активистов, пришедших на митинг против коррупции, сообщает "ОВД-Инфо". Портал "Медуза" сообщает о еще 30 активистах в автозаках. Среди задержанных – корреспондент британской газеты The Guardian.

Пушкинская площадь оцеплена. Активисты сообщают, что полиция использует дубинки. По информации "Медузы", один из полицейских ударил активиста дубинкой по голове. Мужчина потерял сознание, его унесли в автозак. Телеканал "Дождь передает, что на площади распылили газ. Около 200 бойцов ОМОН Сотни омоновцев разделяют толпу, выдавливают людей с площади. Несколько сотен митингующих направились в сторону Кремля.

Ранее полиция задержала в центре Москвы оппозиционера Алексея Навального, организовавшего митинг в Москве и призвавшего провести аналогичные митинги по всей России. Политик призвал сторонников продолжить "прогулку" против коррупции.

Антикоррупционные митинги проходят 26 марта по всей России. Протесты связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать.