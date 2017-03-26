В Махачкале на антикоррупционной акции задержаны 150 человек

В Махачкале на антикоррупционной акции задержаны уже 150 человек. Об этом говорится на сайте "Открытая Россия".

Сообщается, что местные власти всячески пытались вопрепятствовать проведению митинга в Махачкале. Как рассказал Открытой России один из организаторов акции Марат Исмаилов, его и еще двух организаторов акции вечером 25 марта задержали сотрудники полиции и оперативники "Центра Э" для проведения "профилактической беседы". Он сообщил также, что полицейские забрали у него телефон, якобы для "проверки на экстремизм".

Министерство труда и социального развития Дагестана, похоже, уже услышало требования антикоррупционной акции протеста: на здании, в котором расположился местный Минтруд, был установлен специальный ящик, в который любой желающий может бросить сообщение о факте коррупции.