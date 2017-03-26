В Иркутске состоялся митинг «Власть к ответу». Открывая митинг, организаторы публичного мероприятия, напомнили о правилах поведения на акции протеста. После этого последовали выступления десятков гражданских активистов. Люди говорили в основном о том, что недопустимо, когда большая часть населения страны живет за чертой бедности, а узкая группа людей во власти получает миллиарды.

– Когда я пришел сюда и увидел, что здесь ни 200, ни 300 человек, а, наверное, за полторы тысячи подходит, то становится понятно, что явно это не либералы, явно это не только люди, которые просто хотят голосовать за Навального. Ясно, что это те, кто посмотрел, скорее всего, это расследование, кто понял, что очень непорядочно поступает Дмитрий Медведев, кому все, что творится в России, в принципе, надоело. Такой массовый митинг стал своеобразной аккумуляцией все проблем, которые сегодня накопились у нас в Иркутске, которые накопились, в принципе, в нашей стране. Я бы даже сказал, что это социальный митинг, а не только против коррупции, – сказал участник митинга Игорь Мартыненко.

По оценке полиции и СМИ, на акцию протеста собралось около 600-700 человек, по оценке организаторов – не менее тысячи. Участники публичного мероприятия отмечают, что это больше не политическая акция протеста, а социальная.

– Я давно ждал такого мероприятия, когда масса людей осознает плачевность ситуации в стране. Когда был опубликован фильм про Медведева, для меня это стало последней каплей. Я раньше никогда митинги не посещал. Я решил прийти сюда, потому что был уверен, что здесь будут сотни таких, как я. Это только начало. Народ только начал просыпаться, я думаю, – сказал Дмитрий, участник митинга в Иркутске.

Без провокаций в Иркутске не обошлось. Протестную площадку использовали противники нынешнего губернатора Иркутской области, коммуниста Сергея Левченко. В самом начале мероприятия пять молодых человек, которые выдавали себя за коммунистов, развернули плакаты, указывающие на то, что прогубернаторское Движение СИЛА («Советы избирателей Левченко») поддерживает Алексея Навального. Во время акции к ним подошел координатор СИЛЫ в Иркутской области Сергей Королев, предупредил их об ответственности, так как Движение никого не уполномочивало выходить на митинг. Но они отказались «сворачивать» плакаты, тогда полиция задержала их. О том, что с митинга выдворили провокаторов, было заявлено с трибуны.