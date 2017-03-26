Вышли на площадь

В Москве на Пушкинской площади полиция задержала более 500 активистов, пришедших на митинг против коррупции. Его инициатором выступил оппозиционный политик Алексей Навальный по результатам антикоррупционного расследования в отношении председателя правительства России Дмитрия Медведева. По данным полиции в акции участвовало около 8 тысяч человек, сами же активисты сообщили о 20 тысячах.

Антикоррупционные митинги прошли 26 марта по всей России. В большинстве городов акции не удалось согласовать.