В Праге у посольства России проходит митинг против коррупции

В Праге у российского посольства проходит один из митингов против коррупции сторонников Алексея Навального, решивших отреагировать на публикацию его Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) расследования о недвижимости, возможно, принадлежащей главе правительства России Дмитрию Медведеву.

На акцию протеста собрались приблизительно 70 человек, большинство из них – молодые люди, многие держат в руках плакаты "Нет ворам", "Коррупция ворует будущее", "Россия будет свободной" и другие. Митинг начался с сообщения об аресте московских сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, что было встречено негативными возгласами.

Александр Михеев, студент Чешского технического университета в Праге, и Артем Осипов, студент природоведческого факультета Карлового университета, организовавшие митинг в Праге, хотят поддержать вышедших 26 марта на улицы разных городов России недовольных коррупцией и требуют "расследовать факты воровства высших чиновников".

В интервью Радио Свобода Артем Осипов сказал:

– Когда я узнал, что в России в десятках городов собирается так много людей, я подумал, почему бы не организовать митинг. Я знаю, что многие студенты уезжают сюда, потому что они не видят будущего, они не хотят жить в атмосфере лжи, ненависти, которая есть сейчас в России, они понимают, что без связей, денег они не смогут чего-то добиться в России. Я надеюсь, что эта акция еще и укрепит общение между студентами в Праге, которые теперь знают, что они не одни с такими взглядами.

– Ожидаете ли вы реакции со стороны посольства?

– Конечно, мы хотели бы, чтобы кто-то из посольства выступил на нашем митинге, сказал пару слов, но мы знаем, что в современной России, даже если у человека свободные взгляды, он не всегда осмелится их высказать. Хотя мы и посылали приглашение посольству, мы не рассчитываем, что кто-то из посольства придет.

Организаторы акции накануне распространили информацию о порядке согласования митинга с властями Праги. Они опубликовали копию поданного в мэрию заявления, рассказав, что, в отличие от России, граждане лишь оповещают власти о месте проведения и количестве участников и не получают никакого подтверждения. Для проведения акции протеста в Чехии достаточно лишь заранее предупредить власти.