В Нижнем Новгороде задержаны организаторы несогласованного митинга

В Нижнем Новгороде около трех тысяч человек вышло на антикоррупционный митинг на площади Маркина. Администрация города официально отказала организаторам в согласовании митинга на площади Маркина и в десяти других местах, сославшись на одновременные пикеты, которые якобы собирается проводить с 7до 22 часов благотворительный фонд «Нижегородский»и некая инициативная группа «Против пятой колонны». Однако никаких мероприятий в означенных местах с утра не было. На площади Маркина находились полицейские, поначалу они не препятствовали проведению антикоррупционного митинга. Однако после того, как выступило несколько человек, полицейские приступили к задержаниям выступавших.

В итоге было задержано 10 человек, которых препроводили в отдел полиции. «Нижегородские власти сегодня в очередной раз поставили полицию в идиотское положение,-написал в ФБ председатель Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин.-Более того, какой-то умник, координировавший работу полицейских, дал команду на задержание выступающих и организаторов буквально за 10 минут до окончания митинга. В результате, все организаторы были задержаны, а собравшиеся нижегородцы, возмущенные действиями полиции отправились неорганизованным и несанкционированным шествием по улицам Рождественская, Большая Покровская, пройдя их взад-вперед несколько раз. Полицейские время от времени кого-то вяло задерживали». Остававшиеся на площади Маркина неожиданно соорганизовались, и отправились гулять по близлежащим улицам. Самые упорныевошли в Нижегородсий Кремль, встали перед зданием Законодательногособрания Нижегородской области и скандировали антикорупционные лозунги.