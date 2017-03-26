Навального задержат до утра понедельника, когда состоится суд

Оппозиционер Алексей Навальный, ранее задержанный во время несанкционированной акции в центре Москвы, останется в этом статусе до суда об административном правонарушении. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Оформлен административный арест до суда, суд состоится завтра", - сказала Ярмыш "Интерфаксу". По ее словам, заседание состоится в понедельник в 9 утра в Тверском суде Москвы.

Навальному вменяется организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.