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Новости

Навального задержат до утра понедельника, когда состоится суд

Участники протеста блокируют автобус, в котором предположительно находится Алексей Навальный

Участники протеста блокируют автобус, в котором предположительно находится Алексей Навальный

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Оппозиционер Алексей Навальный, ранее задержанный во время несанкционированной акции в центре Москвы, останется в этом статусе до суда об административном правонарушении. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Оформлен административный арест до суда, суд состоится завтра", - сказала Ярмыш "Интерфаксу". По ее словам, заседание состоится в понедельник в 9 утра в Тверском суде Москвы.

Навальному вменяется организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.

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