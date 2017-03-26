В Москве возбуждено уголовное дело о нападении на полицейского

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейского во время протестной акции в Москве. Об этом сообщила представитель столичного управления ведомства Юлия Иванова.

Она рассказала, что 33-летнему полицейскому нанесли несколько ударов неустановленным предметом по голове. При этом Иванова говорит о нескольких неизвестных лицах.

Ранее сообщалось, что после нападения в центре Москвы полицейского госпитализировали с черепно-мозговой травмой. По словам видевшего момент нападения корреспондента Би-би-си, кто-то ударил мужчину ногой.