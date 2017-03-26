В Воронеже прошел самый крупный с 2011 года протестный митинг

На митинг против коррупции в Воронеже, по данным организаторов, пришли около двух тысяч человек, преимущественно, молодёжь.

Городские власти первыми в России согласовали проведение акции 26 марта в одном городских гайд-парков на Никитинской площади - самом оживлённом прогулочном месте городского центра. Заявители указали 300 участников, шествие изначально не планировалось. В последние четыре года митинги в Воронеже собирали в основном 200-300 человек, в редких случаях, - до тысячи. Предыдущий масштабный с числом участников свыше 3 тысяч, во время которого перекрывалась проезжая часть, прошёл на той же площади в декабре 2011-го. Митингующие (также, главным образом, молодёжь), тем самым выражали протест по поводу нарушений, которые имели место, но не были

приняты во внимание при подведении итогов выборов в Госдуму.





Сегодняшняя акция продолжалась 3 часа и прошла без задержаний, однако не обошлось без провокации. Известный в Воронеже активист молодёжной организации Единой России Александр Каминский, который год уже без устали разоблачающий "национал-предателей", вышел к трибуне с плакатом о Навальном и бывшем кировском губернаторе Никите Белых. Поодаль от митингующих стояла группа из организации НОД, действующая под патронажем депутата ГД Евгения Фёдорова. Несколько раз за последние годы в Воронеже националисты-лоялисты приходили на место проведения оппозиционных митингов первыми и таким образом срывали намеченные акции с острой повесткой дня. Вызванные организаторами митинга полицейские оперативно увели младоединоросса от трибуны, с которой к горожанам обращались такие же рядовые граждане - бюджетники, пенсионеры, студенты, дальнобойщики, казаки, приехали даже из соседних городов, где антикоррупционные мероприятия отказались согласовать.

Лейтмотив их выступлений: "Нет перспектив", "цены постоянно растут", "народ беднеет, тогда как одновременно немногочисленные группы получают сверхприбыли и под прикрытием патриотической риторики отправляет капиталы в офшоры", "не хотим майданов, требуем легитимной смены власти", "народ - источник власти".

Площадь неоднократно скандировала "позор, правительство в отставку". На воронежском митинге была представлена символика политических организаций - Яблока, Партии Прогресса, Солидарности.