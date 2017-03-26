На выборах в Болгарии побеждает партия бывшего премьера Борисова

Прозападная партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) бывшего премьер-министра Бойко Борисова побеждает на досрочных парламентских выборах.



По данным экзитполов Alpha Research, за ГЕРБ проголосовало около 32 процентов избирателей. За Болгарскую социалистическую партию – около 29 процентов. В 44-е Народное собрание Болгарии также проходят представители коалиции "Объединенные патриоты", за которых отдали свои голоса 8,5 процентов, "Движения за права и свободы" – 7,72 процента, партии "Воля" – около 5 процентов и "Реформаторского блока" – 4,19 процента.

Если официальные результаты, которые будут обнародованы 27 марта, подтвердят результаты опросов, у Борисова будет мандат на формирование третьего кабинета министров. Экономика Болгарии в значительной степени зависит от России. Страна получает 90 процентов своего природного газа из России и все топливо для устаревающей АЭС. Лидер социалистов Корнелия Нинова призвала к снятию санкций ЕС против России, которые были введены после аннексии Крыма в 2014 году.