В Петербурге после несогласованной акции задержан 131 человек

В Петербурге после несогласованной властями акции в отделы полиции доставлен 131 человек. Об этом в воскресенье сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщили "Интерфаксу" ранее в пресс-службе полиции, в акции в Петербурге приняли участия около 3 тысяч человек.

На четырех человек были составлены административные протоколы о нарушении общественного порядка. Также пресс-служба петербургской полиции опровергла сообщения в соцсетях и СМИ о гибели полицейского во время обеспечения общественного порядка на акции.