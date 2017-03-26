Сотрудников Фонда борьбы с коррупцией оставили на ночь в полиции

Сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), задержанных 26 марта в офисе, оставили на ночь в отделе полиции. Об этом Медузе сообщила одна из задержанных. В офисе ФБК устроили обыск.

Ранее стало известно, что до утра 27 марта в отделе полиции останется основатель ФБК Алексей Навальный. Его задержали в центре Москвы, когда он вышел на акцию против коррупции.

Сотрудники ФБК вели интернет-трансляцию о массовых выступлениях против коррупции, которые состоялись в России 26 марта. В числе задержанных — руководитель избирательного штаба Алексея Навального Леонид Волков, которого подозревают в экстремизме.

Массовые акции против коррупции, поводом для которых стало расследование ФБК о "тайной империи" Дмитрия Медведева, состоялись в десятках городов России.

По данным ОВД-Инфо, в Москве на акции против коррупции были задержаны более 880 человек. Часть из них отпустили. На задержанных составляют административные протоколы о нарушении порядка проведения митингов и о неповиновении распоряжениям сотрудников полиции.