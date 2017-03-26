В Саратове сообщают о пропаже заявителя митинга против коррупции Сергея Рыжова. Он был задержан после акции, доставлен во Фрунзенский РОВД, где против него было возбуждено административное дело за организацию несанкционированного массового мероприятия (статья 20.2 КоАП РФ). Дело было направлено в Октябрьский районный суд Саратова, однако самого активисте в суд не доставили, и судьба активиста неизвестна. Полицейские настаивают, что в отделе его нет. По информации ИА «Свободные новости», мама Рыжова написала заявление о пропаже сына. Сотрудник РОВД Максим Зотов принял заявление и заверил, что ответ на него последует в 10-дневный срок.

Кроме Рыжова, саратовские активисты не могут получить информацию о местонахождении также задержанных координатора штаба Навального в области Эльнура Байрамова и активиста Сергея Окунева. В настоящее время у РОВД находятся депутат гордумы Александр Онидалов и член общественной палаты Ольга Пицунова, которые пытаются добиться от полиции информации о задержанных.

Также в отдел полиции был доставлен журналист и член ОНК Саратовской области Александр Никишин, обвиняемый в неподчинении законному распоряжению сотрудника полиции. В РОВД ему стало плохо, он был госпитализирован с диагнозом «гипертонический криз». После оказания медицинской помощи он был вновь возвращен в отдел полиции.

В Саратове на митинг против коррупции пришло около трёх тысяч человек. Акция прошла без происшествий, но после полиция задержала организаторов и активистов, которые вели трансляции происходящего в соцсетях.