США осудили задержание Навального и сотен участников протестов

Соединенные Штаты осудили задержание оппозиционного политика Алексея Навального и сотен его сторонников, вышедших в воскресенье на демонстрации против коррупции в разных городах России. Об этом заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря Государственного департамента США Марк Тонер.

"Задержание участников мирных протестов, правозащитников и журналистов является грубым вызовом фундаментальным демократическим ценностям ", говорится в заявлении.

Тонер призвал российские власти отпустить всех задержанных и отметил, что Вашингтон следит за развитием событий.

"Российский народ, как и народы любых других стран, заслуживают правительства, которое поддерживает свободный обмен мнениями, принципы подотчетности власти и прозрачности принимаемых ею решений, равенство граждан перед законом и их право пользоваться своими свободами, не опасаясь преследования ", подчеркнул американский представитель.

Незадолго до Тонера воскресные события в России прокомментировал сенатор — республиканец Бенджамин Сасс, выразивший мнение многих своих коллег: "Соединенные Штаты не могут молчать перед лицом репрессий, которые российские власти обрушили на участников мирных акций протеста. Свобода слова дорога американцам, и они надеются, что США привлекут внимание к тому, как власти России душат основополагающие свободы - слова, печати, собраний, а также права на мирный протест ".