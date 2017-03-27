Росреестр требует снести жилые комплексы Батуриной на землях МГУ

Росреестр пытается признать незаконными жилые комплексы "Шуваловский" и Dominion, построенные на земле Московского государственного университета (МГУ). Об этом сегодня пишет "Коммерсантъ".

Комплексы были построены в 2008 году компанией "Интеко", которая тогда принадлежала Елене Батуриной - супруге бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Росреестр, по информации издания, уже два года пытается доказать в судах, что жилые комплексы "Шуваловский" и Dominion были построены незаконно. Земля, на которой они находятся, отдана МГУ в бессрочное пользование и предназначалась для нового комплекса зданий университета.

Осенью 2016 года ведомство потребовало от МГУ устранить нарушения, фактически признав объекты самовольными постройками и предписав снести их. Университет это решение оспорил. Однако документов, доказывающих, что на участке возможно жилищное строительство, до сих пор не предоставил. В худшем случае чиновники потребуют снести жилые комплексы, а в лучшем – уплатить штраф в два миллиарда рублей, пишет газета.

Жилые комплексы "Шуваловский" и Dominion, площадь которых составляет около 800 тысяч квадратных метров, возведены на участке в 122 гектара на Ломоносовском проспекте на юго-западе Москвы. Все квартиры в них проданы.