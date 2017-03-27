В день протестных акций "Он нам не Димон" Медведев катался на лыжах

Глава правительства России Дмитрий Медведев в воскресенье, когда в стране проходили десятки антикоррупционных акций "Он нам не Димон", катался на лыжах. Об этом премьер сообщил в своем Instagram в комментарии под постом двухнедельной давности, в котором поздравлял женщин с 8 Марта.

Пользователь под именем ispiridonoff спросил премьера: "Как день?" В ответ Медведев написал: "Неплохо, на лыжах покатался", – и добавил подмигивающий смайлик с высунутым языком.

Где именно глава правительства России проводил выходной день, не уточнялось.

26 марта на акцию против коррупции, организованную Алексеем Навальным, вышли люди в десятках городов России, в большинстве случаев мероприятие было не согласовано местными властями. "ОВД-Инфо" сообщает о более чем тысяче задержанных в Москве.

Поводом для организации протестной акции стал опубликованный 2 марта фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон" – о "тайной империи" премьера Дмитрия Медведева. Авторы фильма рассказывают о дорогостоящей недвижимости, землях и яхтах, которые, по мнению ФБК, получены незаконным путем и используются Медведевым. Ни сам премьер, ни его представители обвинения Навального не прокомментировали, единственной реакцией на фильм стала новость о том, что Дмитрий Медведев заблокировал Алексея Навального в "Инстаграме". На сегодняшний день фильм "Он вам не Димон" в Youtube набрал более 11 миллионов просмотров.