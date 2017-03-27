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В день протестных акций "Он нам не Димон" Медведев катался на лыжах

Дмитрий Медведев катается на лыжах (архивное фото)

Дмитрий Медведев катается на лыжах (архивное фото)

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Глава правительства России Дмитрий Медведев в воскресенье, когда в стране проходили десятки антикоррупционных акций "Он нам не Димон", катался на лыжах. Об этом премьер сообщил в своем Instagram в комментарии под постом двухнедельной давности, в котором поздравлял женщин с 8 Марта.

Пользователь под именем ispiridonoff спросил премьера: "Как день?" В ответ Медведев написал: "Неплохо, на лыжах покатался", – и добавил подмигивающий смайлик с высунутым языком.

Где именно глава правительства России проводил выходной день, не уточнялось.

Скриншот из инстаграма Дмитрия Медведева

Скриншот из инстаграма Дмитрия Медведева

26 марта на акцию против коррупции, организованную Алексеем Навальным, вышли люди в десятках городов России, в большинстве случаев мероприятие было не согласовано местными властями. "ОВД-Инфо" сообщает о более чем тысяче задержанных в Москве.

Поводом для организации протестной акции стал опубликованный 2 марта фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон" – о "тайной империи" премьера Дмитрия Медведева. Авторы фильма рассказывают о дорогостоящей недвижимости, землях и яхтах, которые, по мнению ФБК, получены незаконным путем и используются Медведевым. Ни сам премьер, ни его представители обвинения Навального не прокомментировали, единственной реакцией на фильм стала новость о том, что Дмитрий Медведев заблокировал Алексея Навального в "Инстаграме". На сегодняшний день фильм "Он вам не Димон" в Youtube набрал более 11 миллионов просмотров.

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