На выборах в Болгарии победила проевропейская партия Бойко Борисова

На досрочных парламентских выборах в Болгарии одержала победу прозападная партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) бывшего премьер-министра Бойко Борисова. По данным Центральной избирательной комиссии Болгарии, она набрала более 32 процентов голосов.

За "Болгарскую социалистическую партию" Корнелии Ниновой, которая занимает пророссийскую позицию, проголосовали чуть более 27 процентов избирателей. Социалисты уже признали свое поражение, сообщает Deutsche Welle.

Представители коалиции "Объединенные патриоты" и "Движения за права и свободы" набрали примерно по 9 процентов.

Досрочные выборы в парламент Болгарии состоялись 26 марта. Лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов пообещал в случае победы ускорить процесс присоединения страны к еврозоне и укреплять ее взаимоотношения с Евросоюзом. Его основной оппонент Корнеля Нинова заявила, что в случае победы социалисты будут блокировать продление санкций ЕС в отношении России и усилят борьбу с коррупцией и мафией.