В Волгограде на студента завели дело за нападение на полицейского

В Волгограде на студента завели уголовное дело о применении насилия к полицейскому на акции против коррупции 26 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы регионального управления МВД.

По данным МВД, задержанный юноша — студент пятого курса местного педагогического университета. Ранее "ОВД-Инфо" называло его имя — Максим Бальдинов. Сообщалось, что его задержали за то, что он ударил полицейского ногой. По словам координатора предвыборной кампании Навального в городе Алексея Волкова, в отделе полиции на Бальдинова оказывали давление, чтобы выбить показания.

Всего на протестной акции в Волгограде задержали 28 человек.

В Москве также возбуждено уголовное дело после нападения на полицейского во время протестной акции "Он нам не Димон".

Как сообщили в Следственном комитете, 33-летнему полицейскому неизвестные нанесли несколько ударов неустановленным предметом по голове.