Прокуратура Южной Кореи просит арестовать экс-президента

В Южной Корее в суд поступил запрос прокуратуры об аресте бывшего президента страны Пак Кын Хе, обвиняемой в причастности к коррупционному скандалу. Об этом сообщает агентство Yonhap.
В прокуратуре подчеркивают, что собрали большое количество доказательств, но подозреваемая отрицает большинство обвинений. В этой связи они не исключают, что какие-то улики могут быть уничтожены.
Пак Кын Хе злоупотребляла огромной властью и статусом президента, чтобы получать взятки от компаний . Кроме того, она допустила утечку "важной конфиденциальной информации о государственных делах", говорится в заявлении прокуратуры.
10 марта Конституционный суд утвердил прошлогоднее решение парламента о досрочном прекращении полномочий первой женщины – президента Южной Кореи Пак Кын Хе.
Скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся в октябре 2016 года. Тогда СМИ сообщили о получении южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на перечисление средств в фонды, созданные подругой экс-президента Южной Кореи.
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