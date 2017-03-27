Прокуратура Южной Кореи просит арестовать экс-президента

В Южной Корее в суд поступил запрос прокуратуры об аресте бывшего президента страны Пак Кын Хе, обвиняемой в причастности к коррупционному скандалу. Об этом сообщает агентство Yonhap.

В прокуратуре подчеркивают, что собрали большое количество доказательств, но подозреваемая отрицает большинство обвинений. В этой связи они не исключают, что какие-то улики могут быть уничтожены.

Пак Кын Хе злоупотребляла огромной властью и статусом президента, чтобы получать взятки от компаний . Кроме того, она допустила утечку "важной конфиденциальной информации о государственных делах", говорится в заявлении прокуратуры.

10 марта Конституционный суд утвердил прошлогоднее решение парламента о досрочном прекращении полномочий первой женщины – президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

Скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся в октябре 2016 года. Тогда СМИ сообщили о получении южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на перечисление средств в фонды, созданные подругой экс-президента Южной Кореи.