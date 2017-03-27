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Новости

В городах России начались акции протеста дальнобойщиков

В России начались акции протеста дальнобойщиков

В России начались акции протеста дальнобойщиков

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Дальнобойщики начали акции протеста в разных городах России.
Активисты Всероссийского объединения перевозчиков требуют отменить или хотя бы снизить тарифы платёжной системы "Платон".

Как сообщает "Эхо Москвы", большинство водителей большегрузов выбрали форму "пассивной забастовки – они просто ставят машины вдоль дорог, то есть, прекращают перевозки". Акции начались в Петербурге, Улан-Удэ, Саратове и других городах.

Ранее лидеры дальнобойщиков заявили агентству РБК, что в акции протеста примут участие от 10 до 20 тысяч водителей.

С 15 апреля тариф "Платона" на пользование дорогами должен был вырасти вдвое. Но 24 марта премьер-министр России Дмитрий Медведев принял компромиссное решение повысить плату за проезд по федеральным трассам большегрузов только на 25%.

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