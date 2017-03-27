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Новости

В Японии под снежной лавиной погибли восемь человек, свыше 30 ранены

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В Японии при сходе снежной лавины погибли 8 человек, еще более 30 получили травмы. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Несчастье произошло в горах в префектуре Точиги, в центральной части Японии.

Как сообщают японские СМИ, в составе туристической группы было 52 старшеклассника и 11 учителей из семи средних школ.

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