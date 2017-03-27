Акунин предложил создать кошелек для выплаты "налога на свободу"

Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) предложил создать некий общественный кошелек, чтобы помочь тем, кто был оштрафован судом за участие в акции протеста "Он нам не Димон".

"Задержаны сотни людей. Сейчас суды начнут наказывать их большими штрафами. А там, судя по съемке, много совсем молодых ребят, студентов", –написал Акунин в фейсбуке, назвав штрафы "налогом на свободу".

На очень многих задержанных 26 марта в ходе антикоррупционных акций в России были составлены протоколы по статье "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", максимальный штраф по которой составляет до 30 тысяч рублей (средний размер стипендии в 2016 году – 2300 рублей).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подросткам, которые участвовали в митингах, обещали деньги, если их задержат. По словам Пескова, тому есть "определенные подтверждения", однако какие именно и кто обещал деньги, он не уточнил.