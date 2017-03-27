В Киргизии еще один оппозиционер обвинен властями в коррупции

Власти Киргизии обвинили в коррупции еще одного лидера оппозиционной партии "Ата-Мекен", депутата парламента Алмамбета Шыкмаматова.

Государственный комитет национальной безопасности заявил 27 марта, что он подозревается в мошенничестве в его бытность аудитором Счетной палаты в 2011 году и ему запрещено покидать пределы страны.

Шыкмаматов исполняет обязанности председателя партии "Ата-Мекен" после того, как лидер ее парламентской фракции Амурбек Текебаев был задержан в конце февраля по обвинению в получении взяток. Соратники Текебаева считают, что дело сфабриковано, чтобы помешать ему участвовать в выборах президента в ноябре этого года. Текебаев – ведущий политический оппонент президента Алмазбека Атамбаева.

В декабре 2016 года уголовное дело было возбуждено в отношении еще одного депутата парламента от "Ата-Мекен" Аиды Саляновой. Она обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями и находится под подпиской о невыезде.



