В Петрозаводске на акции 26 марта полицейский избил журналиста

В Петрозаводске полицейский на антикоррупционном митинге 26 марта избил журналиста местного интернет-издания "Черника" Алексея Владимирова, который вел онлайн-трансляцию с акции. По данным "Черники", полицейский нанес журналисту несколько ударов, в том числе по лицу, несмотря на то, что Владимиров показал ему свою пресс-карту. Сам сотрудник правоохранительных органов при этом не имел при себе жетона и отказался представляться.

26 марта в десятках городов России прошли акции протеста против коррупции. По всей стране были задержаны до 1500 человек. В Петрозаводске на митинг вышли десятки активистов, полиция пыталась помешать проведению акции, несколько человек попали в ОВД. При задержаниях полицейские применяли силу. Владимирова избили, когда он снимал действия сотрудников МВД на телефон. Интернет-издание "Черника" обратилось с жалобой в Союз журналистов Карелии.

Хронику событий со всероссийской акции протеста 26 марта читайте здесь.