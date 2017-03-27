Еврокомиссия одобрила программу льготных поездок для студентов

Европейская комиссия объявила о снижении цен на железнодорожные билеты InterRail для семи тысяч учащихся и студентов. На эти цели выделяется два с половиной миллиона евро.

До 30 июня молодые люди должны подать заявки через онлайн-программу eTwinning и в случае успешной регистрации смогут путешествовать по 30 странам Европы в течение месяца – в период с августа этого года по конец 2018-го – приблизительно за 530 евро.

Прошлогодний призыв Европейского парламента предоставить право на бесплатные билеты InterRail всем 18-летним гражданам стран Евросоюза Еврокомиссия посчитала слишком дорогостоящей инициативой, поскольку их в ЕС – почти 5 с половиной миллионов.



