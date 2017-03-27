Глава британского МИД Борис Джонсон отложил визит в Москву

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отложил запланированную поездку в Россию.

По информации агентства Reuters, ссылающегося на британское внешнеполитическое ведомство, такое решение было принято в связи с изменением графика заседаний НАТО.

О визите Джонсона в Москву было объявлено в начале марта. Тогда же он заявил, что, хотя ни Британия, ни страны ЕС не стремятся к новой холодной войне с Россией, Кремль должен доказать, что ему снова можно доверять.

Глава британского МИД известен как жесткий критик внешней политики России.



