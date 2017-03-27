Суд начал рассматривать дела в отношении сотрудников ФБК

Симоновский суд в Москве начал рассматривать административные дела против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает "Медиазона". Представители организации уже находятся в зале суда.

26 марта сотрудников ФБК задержали в офисе во время интернет-трансляции о массовых выступлениях против коррупции, которые состоялись в России в воскресенье. Полицейские обыскали офис организации, мотивировав свои действия поступившим сообщением о бомбе. После этого полицейские пришли к борцам с коррупцией вместе с сотрудниками МЧС и заявили о пожаре в здании.

Среди задержанных руководитель избирательного штаба Алексея Навального Леонид Волков, которого, по данным СМИ, подозревают в экстремизме. Всех сотрудников ФБК обвиняют в "неповиновении законному распоряжению представителя власти" из-за того, что они якобы отказались покинуть помещение. При этом задержанные отмечают, что протоколы на них были составлены задним числом.

27 марта полиция возбудила уголовное дело в отношении неизвестного, который накануне сообщил заведомо ложную информацию о бомбе в офисе ФБК.

В воскресенье протестные мероприятия прошли в десятках городов России. В них участвовали от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. В Москве несогласованная акция проходила в формате прогулки по Тверской улице. По разным данным, в ней приняли участие от 8 до 20 тысяч человек. Более тысячи из них были задержаны.

Основатель ФБК, оппозиционер Алексей Навальный в понедельник был оштрафован на 20 тысяч рублей по делу об организации акции в центре Москвы и арестован на 15 суток по обвинению в неподчинении требованиям сотрудника полиции.