Премьер Сербии Вучич ожидает поддержки Кремля на выборах

Премьер-министр Сербии Александар Вучич посетил Россию и встретился с Владимиром Путиным накануне президентских выборов, на которых он является основным кандидатом.

Сегодня в Кремле обсуждались перспективы торгового и инвестиционного сотрудничества двух стран, международные и региональные проблемы. Путин приветствовал рост поставок сельскохозяйственной продукции из Сербии и отметил важность совместных проектов в энергетике. Кроме того, российский президент выразил поддержку Вучичу на предстоящих 2 апреля президентских выборах. "Мы уверены, что выборы будут проведены на самом высоком уровне. Желаем успеха действующей власти", – сказал Путин.

Вучич сообщил о стремлении Сербии сохранять военный нейтралитет и поблагодарил Кремль за поддержку территориальной целостности Сербии в связи с непризнанием Москвой независимости Косова, которая была провозглашена в 2008 году. После встречи в Кремле Вучич сообщил журналистам, что ожидает в ближайшие недели прибытие из России шести самолетов МИГ-29.

Наблюдатели на Балканах увязали визит Вучича прежде всего с предстоящими выборами. Несмотря на то что Вучич обладает самым высоким рейтингом и, возможно, будет избран президентом уже в первом туре, прямая поддержка со стороны Кремля может принести ему дополнительные очки, учитывая высокие симпатии к России в сербском обществе.

Вучич называет своей стратегической целью вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с Москвой. Сербия не присоединилась к санкциям Евросоюза, введенным после аннексии Крыма, и демонстрирует нейтральную позицию в связи с конфликтом на Украине.

Российские представители поддерживают контакты не только с правящей коалицией Сербии, но и ее оппонентами в так называемом патриотическом лагере. Так, в последние годы в Крыму принимали представителей всех оппозиционных пророссийских сил – Сербской радикальной партии, Демократической партии Сербии и движения "Двери". Одна из таких поездок сербских оппозиционеров при поддержке "Единой России" совпала по времени с визитом самого Вучича в Москву в октябре 2015 года.