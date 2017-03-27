В Иркутской области дальнобойщики присоединились к стачке перевозчиков

В Иркутской области дальнобойщики присоединились к Всероссийской стачке перевозчиков. Утром на въезде в Иркутск, на площадке около одной из АЗС, встало 30 фур и около 40 человек – активистов Объединения перевозчиков России. Основные требования: отмена "Платона", отмена транспортного налога. Цель стачки – заставить органы исполнительной и законодательной власти путем экономического давления выйти на открытый конструктивный диалог.

Это был не митинг, не пикет. Организаторы назвали мероприятие информационным собранием, во время которого дальнобойщики рассказывали своим коллегам о том, как нужно правильно проводить стачку, как нужно себя вести при появлении сотрудников полиции.

К месту собрания подъехали полицейские. Активисты пообещали им, что не будут перегораживать трассу М-53, а будут просто стоять забастовочным лагерем около АЗС.

Вечером некоторые участники стачки вышли на пикеты в центре Иркутска. Активисты собирали подписи против системы "Платон", беседовали с прохожими. После акции дальнобойщики вернулись в забастовочный лагерь за город.

– С сегодняшнего дня начинается стачка. Многие дальнобойщики стоят на стоянках, не грузятся, так как мы хотим, чтобы нас услышали. Примерно 80 процентов дальнобойщиков региона уже бастуют. Некоторые еще пока не знают, не информированы. Есть люди, которые не поддерживают стачку, у которых госконтракт. Мы их понимаем. Мы общались сегодня с сотрудниками полиции и ГИБДД. Мы с ними хорошо поговорили. Они нас поняли, – рассказал лидер Объединения перевозчиков России в Приангарье Сергей Хмелёв.

По информации организаторов собрания перевозчиков в Иркутске, на 31 марта они согласовывают с администрацией города проведение публичного протестного мероприятия. После этого начнут вывешивать плакаты против системы "Платон" и делать публичные заявления.