Навальный: буду требовать ответы на вопросы о коррупции

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что в ходе акций протеста, состоявшихся в воскресенье, люди не получили ответы на свои вопросы о коррупции в высших эшелонах власти. Отвечая на вопросы корреспондента Радио Свобода в зале суда, Навальный сказал, что будет продолжать призывать людей выходить на улицу и требовать, чтобы они получили ответы на свои вопросы о коррупции.

По словам Навального, то, что люди вышли на несакционированные акции в регионах, говорит о том, что за ним стоят миллионы. "И эти миллионы людей никуда не денутся", – сказал Навальный. "Миллионы людей задержать нельзя", – сказал Навальный, добавив, что в воскресенье власть показала, как он выразился, "свой потолок", задержав почти тысячу человек в Москве.

По словам Навального, пока люди видят десятки миллиардов рублей и долларов, похищаемых должностными лицами, Медведевым и Путиным персонально, они будут выходить на улицы. Навальный поблагодарил студентов и школьников, которые вышли на акции протеста потому, что, как сказал Навальный, они хотят ощущать себя гражданами и принадлежат к поколению, которое не боится. "Я счастлив быть частью этого", – заметил он.

Навальный сообщил, что Фонд борьбы с коррупцией вчера был фактически разграблен. Вещи и оборудование забрали, разграбили, вошли в офис без адвокатов, без понятых. Непонятно на каком основании помещение Фонда блокируется, 13 сотрудников Фонда арестованы. И тем не менее, подчеркнул Навальный, мы продолжим борьбу. Он отметил, что сейчас нужно понять, какие возможности будут в ближайшее время у Фонда.

Он также сказал, что не ждет от суда никакого другого заключения кроме обвинительного, потому что давно к этому привык.

Навальный подтвердил, что обеспечит юридическую поддержку каждому задержанному, в том числе в ЕСПЧ. Отвечая на вопрос о том, идет ли он в президенты, Навальный заявил, что пользуется поддержкой как кандидат, который выступает за борьбу с коррупцией. Навальный заявил, что несет, как он выразился, "политическое представительство этих людей". И он претендует на то, что представляет этих людей им имеет полное право идти на выборы президента.