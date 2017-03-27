Премьер-министр Медведев и президент Ирана провели переговоры

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Ирана Хасан Рухани начали переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества. Перед началом встречи Медведев заявил, что обсудит с Рухани текущее состояние международных дел и торгово-экономические отношения.

Рухани также выразил надежду на то, что нынешний визит станет причиной "нового поворотного пункта в развитии отношений" двух стран.

Он отметил, что отношения не замыкаются на какой-то одной области, а успешно развиваются в области политики, экономики, культуры, а также международных и региональных делах.

Как отмечает агентство Рейтер, закупки оружия в России и российские инвестиции в энергетический сектор Ирана являются основными темами визита Рухани. Иранские СМИ пишут, что Рухани обсудит несколько экономических соглашений. Как умеренный лидер Ирана он хочет показать, что извлекает выгоду из соглашения Ирана с мировыми державами 2015 года по сдерживанию ядерной программы в обмен на ослабление международных санкций.

Как ключевые союзники президента Сирии Башара Асада, Россия и Иран сыграли решающую роль за последние 18 месяцев, чтобы переломить ход сирийского конфликта в пользу Асада. Прошлым летом, когда российские самолеты использовали авиабазу в Иране для проведения нападений на боевые объекты в Сирии, Москва впервые осуществила там военное развертывание с 1940-х годов.