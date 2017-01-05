Спикер Палаты представителей США назвал Ассанджа "прислужником России"

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан назвал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанджа "прислужником России", известным кражами секретной информации и стремлением нанести вред безопасности Соединенных Штатов.

Заявлению Райана предшествовала запись в “Твиттере" избранного президента США Дональда Трампа, в которой он привел слова Ассанджа из интервью, данного во вторник, что “любой 14-летний подросток мог взломать электронную почту руководителя избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты". "Почему Национальный комитет Демократической партии был столь беспечен? – написал Трамп. – Более того, Ассандж уверяет, что не получал от русских никакой информации. Наши разведчики не могут быть стопроцентно уверены, что во взломах повинна Россия".

В ответ Пол Райан выразил надежду на то, что назначенная на пятницу встреча представителей американского разведсообщества с Дональдом Трампом позволит избранному президенту составить более ясное мнение об операциях российских хакеров.

В среду вечером газета The Wall Street Journal сообщила о том, что администрация Дональда Трампа планирует реорганизацию американских разведслужб, в том числе, управления Директора национальной разведки и ЦРУ. Избранный президент и люди из его окружения, по данным газеты, считают, что американская разведка излишне политизирована, что различные агентства плохо координируют свою деятельность. Собеседники газеты выражают недоумение и тревогу относительно публичной критики Трампа в адрес американской разведки и недоверия к ее выводам относительно российского вмешательства в президентскую кампанию, выраженного избранным президентом.