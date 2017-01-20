Стратегические бомбардировщики США нанесли удары по ИГ в Ливии

Американские стратегические бомбардировщики-невидимки B-2, базирующиеся в Соединенных Штатах, нанесли удары по двум лагерям террористической группировки ИГ (запрещена в России) на севере Ливии неподалеку от города Сирте, сообщает телекомпания Foxnews.

Воздушная операция была проведена в среду вечером. По оценкам американской разведки, в результате налета было уничтожено 85 боевиков. Атаку завершили самолеты-беспилотники, которые преследовали разбегающихся террористов. Как заявил на пресс-конференции в четверг министр обороны США Эш Картер, многие из боевиков планировали террористические атаки в Европе.

Источники Foxnews в Пентагоне особо отметили то, что в операции участвовали стратегические бомбардировщики, базирующиеся в Миссури. Они находились в воздухе 30 часов, совершили 5 дозаправок во время кругосветного перелета. Это было сделано для того, чтобы послать России и Китаю "стратегический сигнал". Как заявил представитель Пентагона Марк Граф, B-2 "является самым технологически передовым стратегическим бомбардировщиком, обладающим огромной огневой мощью, которая может быть использована в любом конце мира в короткий промежуток времени".