Глава крупнейшего мексиканского наркокартеля экстрадирован в США

Чапо Гусман, глава одного из крупнейших мировых наркокартелей Синалоа был экстрадирован в четверг из Мексики в Соединенные Штаты.

Гусман, дважды сбежавший в прошлом из мексиканских тюрем строгого режима, предстанет перед судом в Нью-Йорке, одном из шести штатов в которых федеральная прокуратура предъявила обвинения Гусману в наркотрафике, убийствах и отмывании денег. По некоторым оценкам, несколько лет назад картель Синалоа был ответственен за поставку в США приблизительно четверти нелегальных наркотиков. Жертвами борьбы между наркокартелями за пути доставки наркотиков за последнее десятилетие стали около 100 тысяч человек. 28 тысяч пропали без вести.

Гусман сбежал из мексиканских тюрем дважды. Последний раз - 2015 году через специально вырытый полуторакилометровый тоннель, выходивший в душевую кабинку в его камере. Этот побег вынудил власти Мексики согласиться на выдачу Гусмана в Соединенные Штаты.

Его экстрадиция, тем не менее, стала неожиданностью для адвокатов Гусмана, которые заявили в интервью мексиканскому телевидению о том, что у их клиента еще оставались возможности оспорить решение об экстрадиции в мексиканских судебных инстанциях.