Тереза Мэй призвала США говорить с Кремлем с позиции силы

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в четверг на партийной конференции республиканцев в Филадельфии в ходе своего визита в США, заявила, что подход Запада к отношениям с Россией должен строиться по формуле «сотрудничай, но остерегайся».

«Это парафраз девиза Рональда Рейгана «доверяй, но проверяй», под знаком которого проходила его политика в отношении России», – сказала Мэй. По ее словам, «конфронтация с Россией, возвращение к временам холодной войны вовсе не неибежны, но диалог с Москвой нам следует вести с позиции силы так, чтобы дух сотрудничества мог возобладать над духом противостояния».

Британский руководитель говорила также о необходимости укреплять британо-американские связи. Но при этом она подеркнула, что эпоха совместных затяжных военных операций за рубежом, предпринимаемых во имя передела мирового порядка, отошла в прошлое.

«Это, однако, не значит, – добавила Мэй, – что мы будем пассивны перед лицом реальных угроз, требующих от нас решительных военных шагов».

Переговоры Дональда Трампа и Терезы назначены на пятницу. Она — первый иностранный руководитель, с которым встретится Дональд Трамп в качестве президента.

Мэй с удовлетворением отозвалась о победе республиканского кандидата на ноябрьских выборах. «Для меня большая честь быть с вами здесь сегодня, на заре новой эры возрождения Америки», – сказала глава британского правительства, обращаясь к руководству республиканцев. Тереза Мэй призвала администрацию Трампа не выходить из ядерного соглашения с Ираном, защищать соседние с Россией страны и поддерживать международные организации, в частности, НАТО, Всемирный банк и Международный валютный фонд, признавая, что все они нуждаются в реформах.