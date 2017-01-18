Администрация Обамы не сможет закрыть тюрьму в Гуантанамо

Белый дом не сможет закрыть тюрьму на американской военной базе Гуантанамо до окончания президентского срока Барака Обамы, заявил во вторник пресс-секретарь президента США Джош Эрнест.

"Я не ожидаю, что мы преуспеем в достижении нашей цели закрытия тюрьмы. Но это не потому, что мы не пытались этого сделать", - сказал Джош Эрнест. Указ о закрытии тюрьмы в Гуантанамо в течение года был одним из первых указов Барака Обамы после его вступления в должность президента в 2009 году. Президент, как и другие критики содержания людей, подозреваемых в причастности к терроризму в военной тюрьме за пределами Соединенных Штатов, считают, что существование тюрьмы в Гуантанамо подрывает имидж США в мире, что заключенные Гуантанамо должны быть переведены в тюрьмы в США и перемещены в другие страны. За восемь лет президентства Обамы 198 человек были переданы на разных условиях правительствам других стран. На днях Оман принял 10 человек.

Однако из-за противодействия Конгресса, запретившего администрации размещать заключенных из Гуантанамо в тюрьмах на территории страны, и из-за нежелания многих стран принимать у себя людей, имеющих отношение к терроризму, 36 человек останутся в тюрьме после окончания президентского срока Барака Обамы. 10 из них, обвиняемые в причастности к террористическим атакам 11 сентября 2001 года, преданы военному суду. Процесс может затянуться надолго. 26 человек, считающиеся крайне опасными террористами, но кому обвинения не предъявлены, останутся в Гуантанамо на неопределенный срок.