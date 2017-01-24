Репортеру RT в Вашингтоне предъявлены обвинения в участии в беспорядках

Репортеру телеканала RT (Russia Today) Александру Рубинстейну были предъявлены уголовные обвинения в участии в беспорядках в Вашингтоне в день инаугурации Дональда Трампа.

Информация об обвинении, которое будет рассматриваться в Верховном суде округа Колумбия, была обнародована в понедельник. Рубинстейн - один из 217 человек, арестованных 20 января, которым предъявлены подобные обвинения. В случае признания виновными им грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф в 250 тысяч долларов.

Эта небольшая группа "антикапиталистов" попыталась, согласно полиции, устроить погром в Вашингтоне. Они разбили окна двух банков, кофейни "Старбакс", вступили в стычку с полицией. По словам самого Рубинстейна, он занимался репортерской деятельностью, освещая протесты и оказался среди задержанных по недоразумению.

Все арестованные полицией были вскоре выпущены с условием явиться в суд для рассмотрения их дел. Слушания по делу Рубинстейна пройдут в феврале.